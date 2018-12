Francesca Perillo, la bellissima moglie dell'ex difensore di Inter e Juventus, Salvatore Fresi ha usato la sua pagina instagram per scuotere il mondo del benessere. La sua SPA, a Salerno, sta facendo letteralmente scalpore per una politica che la bella Francesca sta cercando di inserire nel suo centro benessere: il nudo integrale. Con un post sul suo profilo, infatti, ha scelto di "bacchettare i bacchettoni" che per questa politica la stanno etichettando come una "pervertita".



"Salerno non è pronta”. Così mi hanno risposto in molti quando ho comunicato che nella f6spa sarebbe stato vietato l’uso del costume. Premessa: in tutte le spa SERIE DEL MONDO, il costume non è ammesso in quanto fonte di esalazioni tossiche e problemi di traspirazione della pelle. Dalle nostre parti shhhhh, tutti zitti, dunque io, iniziando la mia battaglia già lo scorso anno, sono passata per una pervertita". Ha ragione lei?