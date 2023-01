Nella serata di ieri l’ex difensore di Fiorentina e Rangers Lorenzo Amoruso, direttamente dagli studi di RTV 38, ha avuto modo di criticare aspramente Cristiano Biraghi: secondo l’ex centrale difensivo il capitano viola sarebbe tutt’altro che indispensabile per la squadra di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:



“Vorrei fare una provocazione. Proverei l’ex Verona sulla sinistra al posto di Biraghi. Il Capitano viola di fatto non fa la fase difensiva e viene giudicato solo per i suoi traversoni. Per questo anche Antonin potrebbe ricoprire quel ruolo. Sono convinto che Barak con la sua fisicità e progressione riuscirebbe ad imporsi in quella posizione. Inoltre anche in fase di possesso si farebbe trovare sempre al posto giusto".



Un pensiero anche per Vincenzo Italiano: “A distanza di tre giorni ha cambiato quasi tutta la squadra. Non dà continuità alla crescita di gioco. Cambiando sempre uomini, l’amalgama che serve a cementare la squadra non sarà mai perfetta. E’ un aspetto che non capisco”.