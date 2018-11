L'ex dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino: "Fiorentina-Roma, per com’è andata la gara il pareggio ci sta. Obiettivo? Certamente l’Europa League. Lascerei perdere chi sogna la Champions, ma in Europa si deve e si può tornare. Chiesa è straordinario, l’aspetto più interessante è che in ogni partita fa un passo avanti. Pjaca? Non vorrei che fosse uno di quei giocatori di cui si parla sempre bene e che si aspettano fino ai trent’anni. Negli ultimi mesi in viola avevo compilato diverse relazioni, su due giocatori in particolare: Barella e Torreira. In questa squadra sarebbero stati bene"