L'ex dirigente della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato a Radio Sportiva di tre giocatori che ha conosciuto a Firenze:



"Sono rimasto stupito dall’annuncio così precoce del mancato rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina e della conseguente rottura. C’è ancora tutta una stagione da giocare e degli obiettivi da raggiungere. Non ho dubbi sulla personalità del ragazzo né sulla qualità del lavoro di Italiano: inoltre, mi è parso di capire che lo spogliatoio sia con lui. Saponara? Ha una sensibilità molto difficile da trovare nel mondo del calcio. E’ una persona speciale, ha bisogno di attenzione e di essere coccolato. Potrebbe essere un poeta o un pittore, ma è un calciatore: se inserito in una dinamica che lo mette al centro del progetto, ha dei colpi che hanno in pochi.



SIMEONE - ​Il vero Simeone è quello che nei primi due anni a Firenze ha fatto 15 gol di media a stagione. E' degno successore di suo padre a livello professionale. A un certo punto ha sofferto il calo qualitativo della squadra viola. Dà tutto, lotta e si sacrifica come i veri sudamericani. Mi sembra che con Tudor si trovi alla grande, sono sicuro che continuerà ad essere quel giocatore da 15 reti.