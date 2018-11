Alla Lazio qualcuno ancora lo rimpiange. I suoi dribbling e le sue giocate spesso sono state sopraffine, mancando poi di continuità. Il brasiliano al West Ham sembra aver trovato un ambiente importante, nonostante un inizio di stagione complicato. Ai tifosi Felipe Anderson è piaciuto, sta cominciando a prendere confidenza con la Premier League, sta cominciando ad incidere. Al Daily Mail ha raccontato il suo passaggio in Inghilterra: "E’ chiaro che quando pagano 42 milioni per averti tutti si aspettano qualcosa di diverso rispetto agli altri. Il club ha fiducia in me, non mette pressione e mi sento pronto per affrontare le sfide e fare qualcosa di grande per il club. La 10? E' la casacca di Pelè. Avevo diciassette anni quando approdai al Santos, uno dei più importanti club in Brasile. Ma tutto questo mi ha aiutato a maturare molto".