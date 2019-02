Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juve, parla a la Gazzetta dello Sport dell'Europa League che vedrà protagonisti i partenopei: "Ci sono momenti, nella vita, che non puoi farti sfuggire. Arsenal, Chelsea, Siviglia, saranno avversarie toste. Bisognerà stare concentrati, niente distrazioni. La squadra mi sembra ben attrezzata per arrivare fino in fondo in Europa League".



SU KOULIBALY - "Le sue frasi (Koulibaly ha invitato i compagni a credere ancora nello scudetto. ndr)? Penso che abbia voluto spronare la squadra da leader qual è. Avrà pensato che mollando in campionato la tensione possa abbassarsi e, dunque, si possa mettere a rischio l’Europa League",



SULLO SCUDETTO - "Sarà difficile, la Juve non lascia nulla. Il Napoli, però, sta facendo grandi cose, dispiace che i tifosi siano delusi".