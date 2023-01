Questa sera alle 18.30 andrà in scena il primo anticipo della prima giornata del girone di ritorno, e allo Stadio Dall’Ara di Bologna la squadra di Thiago Motta affronterà lo Spezia di Luca Gotti. E proprio ieri pomeriggio il tecnico dei liguri, analizzando le principali tematiche della partita in conferenza stampa, ha fatto il punto sull’ex centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski che già nel primo spezzone di campionato era stato per lungo tempo ai box a causa dei continui infortuni. Queste le dichiarazioni del tecnico:



“Sono arrivati diversi giovani, Zurkowski che era il più pronto e che conosce meglio la Serie A starà ai box per una ventina di giorni e ritarda il suo inserimento. La mia modalità è quella della goccia, del piccolo contributo ogni giorno, sia per atteggiamento che per condivisione delle idee. Non amo che arrivi un calciatore che entri in campo senza sapere nulla, mi piace una squadra integrata e che faccia ciò che deve insieme”