Sull'edizione fiorentina de La Nazione leggiamo di Borja Valero, che ha appeso gli scarpini al chiodo dopo il mancato rinnovo di contratto da parte della Fiorentina. Per lo spagnolo, adesso, vengono tracciati due possibili futuri: uno è con la maglia dei dilettanti del Centro Storico Lebowski, l'altro è al fianco di tanti altri ex viola, come Montolivo, Pazzini e Ambrosini, come seconda voce di DAZN, da quest'anno casa della Serie A in tv.