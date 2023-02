Who better to live translate Romelu Lukaku’s Italian interview than @MicahRichards. pic.twitter.com/pD50YcoR7L — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) February 23, 2023

? Meglio come difensore che come interprete. Divertente siparietto negli studi di CBS Sports al termine di, andata degli ottavi di finale di Champions League. Conc'era appunto Richards, ex difensore del Manchester City passato anche in Italia con la maglia dellanel 2014/15. Sfidato dalla giornalista a tradurre in diretta l'intervista rilasciata dain italiano ad Amazon Prime e lui ha accettato. Il risultato? Tutto da ridere...