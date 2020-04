Alla Lazio lo hanno visto poco, apprezzato meno: di Javier Garrido viene ricordato un ottimo sinistro, ma in generale il terzino spagnolo non è riuscito ad incidere, nonostante il curriculum e l'ottima carriera alle spalle. In Inghilterra gli dedicano una lunga intervista su Pinkun.com, partendo dal suo amore per la paella: "“Haha!. Voglio ringraziarli tutti per tre fantastici tre anni al Norwich”.L'ex Lazio Garrido sta ancora giocando in terza serie in Spagna, con il Real Union, e sta studiando per diventare allenatore. Potrebbe diventare il futuro allenatore del Norwich: “Ora sto studiando per allenare,Per essere il manager del Norwich, devi essere molto, molto bravo. Sto solo iniziando, quindi ci arriverò passo dopo passo". 35 presenze al suo primo anno in Inghilterra, dopo la fallimentare esperienza alla Lazio:. Abbiamo avuto una stagione davvero buona e terminarla battendo il Manchester City all'Etihad Stadium è stata grandiosa".Alla Lazio non è andata bene: “Non mi sentivo a mio agio in Italia, quindi è stato un semplice passo dire. Quando ho firmato un prestito di un anno dalla Lazio, l'accordo includeva che se il club fosse rimasto in Premier League e avessi giocato più di 25 volte, avrei potuto rimanere. Entrambe le situazioni sono state rispettate e la mia sensazione era che volevo restare. Quando ho firmato in modo definitivo, io e mia moglie eravamo davvero felici. Le piace molto la città ed entrambi ci siamo sentiti molto bene a Norwich. ”