L'ex gloria della Lazio sogna la Premier League? O meglio ancora, si propone proprio. Hernan Crespo vuole allenare ad altissimi livelli, e spera in una possibilità nel campionato inglese. Lo ha rivelato al The Sun: "La Premier League continua a crescere e io spero di tornare a lavorarci".



EX LAZIO PREMIER LEAGUE - L'ex attaccante, tra le altre, di Parma, Lazio, Chelsea ed Inter, ha già avuto un maestro coi fiocchi: "Mourinho mi ha mostrato come diventare un top manager". Crespo si sente pronto per allenare in Premier League o in Championship.