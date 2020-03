Lunga intervista all'ex Lazio e Inter Hernanes, che punta tutto sulla squadra di Inzaghi: “La squadra di Inzaghi merita di essere lì e sono contento per tutti i laziali, che sicuramente stanno godendo per questa splendida cavalcata.“. Anche in Brasile guardano con interesse all'ascesa della Lazio: “Tutti hanno seguito il campionato italiano e sono rimasti sorpresi da quello che sta facendo la Lazio, soprattutto perché hanno visto per otto anni la Juventus vincere lo scudetto con facilità. Nessuno riusciva a starle dietro, correva troppo veloce per tutti. Adesso le squadre in lotta per il primo postoo sono proprio quelle in cui ho giocato in Italia, per questo tante persone mi fermano e me ne parlano”.Tutti hanno seguito il campionato italiano e sono rimasti sorpresi da quello che sta facendo la, soprattutto perché hanno visto per otto anni la Juventus vincere lo scudetto con facilità.per questo tante persone mi fermano e me ne parlano”.I tifosi della Lazio gli sono rimasti nel cuore: “Sì mi mancano molto i tifosi, così come tutta la bellissima città di Roma. Ogni volta che torno è sempre emozionante. Ero in Italia a fine gennaio e sono passato per la Capitale perché ho fatto scalo lì per andare a San Paolo. Quando ero all’aeroporto ho incontrato dei tifosi e, anche se per pochi minuti, è stato bellissimo rivivere quell’atmosfera”. La forza della Lazio è al centro: “Sono due ottimi giocatori, sono bravissimi.Leiva? Mi ha anche chiamato prima di accettare la Lazio, ci siamo parlati un po’. Gli ho raccontato come era vivere il calcio a Roma e visto quanto sta facendo sono contento per lui. Siamo stati anche compagni di nazionale nel Brasile, abbiamo giocato insieme le Olimpiadi di Pechino nel 2008”.