Ivan Carminati, preparatore atletico, ed ex-Inter ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport sulla gestione dei rientri dei calciatori dal Sud America.



"L’esperienza mi ha insegnato che ogni persona è una storia diversa. Dunque le varianti diventano innumerevoli. Ricordo ai tempi dell’Inter che gli argentini rientravano sempre pronti a mettersi a disposizione. Poi però in campo vedevi che, nonostante l’impegno notevole, nella ripresa il calo fisico e la stanchezza erano evidenti. Poi magari ti capita anche un altro più giù di corda, che magari azzecca un tiro o un calcio piazzato e dà l’impressione di non avvertire lo stress da viaggio. Il calcio ha tante varianti e non può essere una scienza perfetta".