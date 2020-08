A poche ore dalla finale di Champions tra Bayern Monaco e Psg, Luis Figo ha parlato durante un evento per Banco Santander: "In una stagione strana come quella attuale era importante portare a termine le competizioni - spiega l'ex interista - La finale? Difficile fare un pronostico. Il Psg sa che può fare la storia perché vede vicina una Champions che non ha mai vinto, e la rimonta contro l'Atalanta gli ha dato ancora più forza. Per qualità delle squadre e talento individuale sarà una vera finale! Può succedere di tutto".