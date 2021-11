A distanza di anni, l'ex terzino dell'Inter Grigoris Georgatos racconta perché la sua avventura in nerazzurro non è decollata: "Se ci fossi stato con la testa sarebbe andata in modo diverso - ammette a L'Interista - Considerando che venivo dal mare e il clima che c'è a Milano, mi sentivo un po' malinconico. Ho fatto un errore, ora non posso farci nulla. Ma l'amore che i tifosi mi davano in tanti modi l'ho sempre sentito".