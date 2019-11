La Lazio batte il Lecce e conquista il terzo posto: la squadra di Inzaghi potrà ora godersi la sosta e programmare al meglio il ritorno al calcio giocato. Una partita divertente, tirata, piena di gol e polemiche: dopo la sconfitta in Europa League è tornata una Lazio brillante, come sottolinea l'ex Inter Beppe Bergomi.



LAZIO BRILLANTE MA IN DIFESA - L'ex capitano nerazzurro racconta il momento biancoceleste a Sky Sport: "La Lazio davanti è brillante, con scambi continui e velocissimi che riescono molto bene Gioca un calcio spettacolare, ma con Luis Alberto e Milinkovic un po' la fase difensiva ne risente. Sono due centrocampisti offensivi che permettono alla squadra di essere imprevediibile. Dietro un po' soffre e ha subito due gol con il Lecce che ha avuto anche altre occasioni. Deve migliorare questo aspetto".