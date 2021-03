Tredici anni dopo la sua partenza per l’Europa, Joao Miranda tornerà a casa. L’ex difensore di Inter e Atlético Madrid, appena svincolatosi dallo Jiangsu Suning, ha raggiunto l’ accordo per un romantico ritorno alla squadra che lo aveva lanciato da giovanissimo, e con la quale aveva vinto tre campionati consecutivi (2006, 2007 e 2008): il San Paolo. Come riporta Marca, lo ha confermato il presidente stesso del Tricolor paulista, Julio Cassares, dopo il 4-0 rifilato al Santos.



Il trentaseienne brasiliano non gioca una partita da novembre ma proverà a rimettersi in forma il prima possibile e in questa sua nuova avventura ritroverà l’ex compagno di nazionale Dani Alves. I due, con la loro esperienza, e sotto la guida di Hernán Crespo, proveranno a guidare il gruppo alla vittoria di un titolo che manca da ben otto anni.