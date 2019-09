L'obiettivo di quasi tutti i bambini è quello di diventare calciatori. Guardi il tuo campione in tv e provi a imitarlo nel cortile sotto casa con gli amici. Lui segna, tu sogni. E ti emozioni. Sperando un giorno di diventare come lui. Alessandro Polara ce l’aveva quasi fatta, arrivando a un passo dal grande calcio con la maglia dell’Inter. Classe ’84, dagli allenamenti con Ronaldo alle battute di Bobo Vieri. Poi la caviglia ha fatto crac e il sogno è svanito. In esclusiva su Calciomercato.com, Polara ci racconta la sua storia.



Quando sei entrato nel settore giovanile dell’Inter?

“A 14 anni, nei Givanissimi Nazionali, arrivando fino alla Berretti, la categoria sotto la Primavera che oggi non esiste più per i club di Serie A. A 17 anni sono andato al Novara: qualche panchina in C2 e due presenze in Coppa Italia”.



Ti volevano anche altre squadre?

“Parma e Reggina, ma avevo quasi firmato con il Torino. Non ero convinto dell'Inter perché sono tifoso juventino, ma mio padre mi ha convinto ad accettare".



Cosa ti ha frenato in nerazzurro?

“Mi sono rotto il legamento della caviglia poco prima del Torneo di Viareggio. Sono rientrato per le ultime due giornate di campionato, subendo un brutto 0-10 contro la Juventus”.



0-10?

“Sì. In palio non c’era nulla e il clima era sereno. Siamo scesi in campo scarichi e ogni volta che i bianconeri attaccavano facevano gol. Il risultato è finito su tutti i giornali, i dirigenti non l'hanno presa benissimo...".



In che ruolo giocavi?

"Ero attaccante, all'Inter mi hanno spostato in difesa".



Prima dell’infortunio ti sei allenato anche con i grandi.

“Facevo le partitelle contro Ronaldo e Vieri, mi sembrava un sogno”.



Chi è il giocatore che ti ha impressionato di più?

“Ronaldo. Quando dovevo marcarlo non lo prendevo mai. C'era anche uno spezzone in tv nel quale mi punta, io cado e lui se ne va. Ci dicevano tutti di non toccarlo per via dei problemi alle ginocchia".



Che tipo era fuori dal campo?

“Un signore. Una volta mi prese la borsa e me la portò nello spogliatoio. Tra la commozione di mio padre interista che mi aveva accompagnato".



Chi era il più simpatico?

“Bobo Vieri, scherzava con tutti. Spesso si portava la Canalis in palestra, e prendeva i giro noi giovani che rimanevamo a bocca aperta davanti alla sua fidanzata”



Hai mai incrociato Moratti?

"Quando facevo il raccattapalle a San Siro o durante le feste di Natale. E' una persona fantastica. A 14 anni eravamo in Venezuela per un torneo, ma non riuscivamo a rientrare in Italia per una forte alluvione; il presidente si era mosso per farci avere un aereo privato”.



C’è qualche tuo ex compagno di squadra che è arrivato ad alti livelli?

“Martins e Pandev. Il primo era un giocherellone, ma in campo correva e basta. La velocità era il mio forte, non mi capacitavo come ogni volta riuscisse a lasciarmi sul posto. Goran era più forte e lo dimostra anche la carriera che ha fatto".



L’avversario più forte?

“Palladino della Juventus. Prima lo affrontavo in campo, poi facevo il tifo per lui”.



Un compagno che pensavi facesse più strada e invece si è perso?

“Nieddu. Una mezza punta piccolina, un fenomeno. Lo paragonavano a Zola”.



Come mai hai lasciato il calcio?

“Dopo qualche anno in Serie D, mi sono reso conto che tutti i sacrifici che avevo fatto non avevano più uno scopo. Ho mollato mentalmente”.



Cosa fai oggi?

“Vivo a Novara e alleno i 2011 del Santa Rita, una parrocchia dove gioca anche mio figlio”.



Che consiglio vuoi dare a chi sta facendo il tuo stesso percorso?

“Di vivere ogni giorno intensamente, mettercela tutta senza mai mollare. Non bisogna avere però l'ossessione di arrivare in alto. Ci si può sentire realizzati anche senza fare i calciatori, a me è successo così".



@francGuerrieri