L'ex attaccante dell'Inter Ronaldo è tornato sulla finale di Europa League persa dai nerazzurri contro il Siviglia: "E' stata una grande partita. Peccato per l'Inter, che però ha affrontato un'avversaria tosta che conosciamo molto bene in campionato (Ronaldo è presidente del Valladolid, ndr). E' stato uno spettacolo. L'Inter si meritava la coppa per la stagione fatta, dopo una gran fatica al primo anno di Conte. Speravo vincessero loro, ma faccio i complimenti al Siviglia".