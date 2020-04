L'ex terzino, tra le altre, della Juventus Federico Balzaretti ha parlato della corsa scudetto e del momento della Juventus fino allo stop forzato del campionato: "La Lazio mi ha stupito. Come anche l'Atalanta, ha dimostrato che puntare sullo stesso allenatore e tenere gli stessi giocatori per tanti anni alla fine può premiare - ha detto a Il Messaggero - Questa Juve non è ancora la squadra di Sarri. A Torino è stato preso per vedere bel gioco, non i risultati. A Petrachi consiglio Sandro Tonali, perché insieme a Zaniolo è tra i migliori giovani in circolazione. Sa prendere il centrocampo in mano".