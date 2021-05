L’ex juventino Sergio Brio ha parlato a Tuttosport di Federico Bernardeschi: “Ah, me lo chiedo anche io come sia possibile che Bernardeschi sia una certezza di Mancini mentre alla Juventus fatica. Intanto dovrebbe essere impiegato nel modo giusto: esterno in un tridente offensivo oppure esterno in un centrocampo a 4. Di sicuro, non in un centrocampo a 5 altrimenti non copre… Eppoi dovrebbe, se si vuole puntare su di lui, giocare con continuità: ha un fisico prestante e per rendere al meglio ha bisogno di disputare un po’ di partite consecutivamente. Detto questo, però, è chiaro che spetta a lui fornire un certo tipo di risposte che fino ad ora non ha dato. C’erano tante aspettative che sono state aspettative che sono state deluse, anche quest’anno in una stagione che è andata come è andata e nella quale Pirlo avrebbe dovuto fare di più”.