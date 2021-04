Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Monza Dany Mota Carvalho, nonché ex Juventus, si è soffermato sulla grande occasione di essersi allenato con Cristiano Ronaldo: "I sei mesi alla Juventus sono stati molto formativi per la mia crescita personale perché mi allenavo anche con la prima squadra. E poi c’era il mio idolo Cristiano Ronaldo da cui ho imparato tante cose. È stato tutto perfetto per me".