Massimo Carrera, doppio ex di Juve e Atalanta, ha parlato a Tuttosport toccando anche il tema Matthijs de Ligt: "Si trova in una grande squadra che ha ambizione, che ha voglia di vincere. Certo, non sono nella sua testa e non so cosa preferisca, però alla Juve ci sono tutte le condizioni per diventare un leader. Già ora De Ligt sta dimostrando capacità importanti anche in questo senso, pur essendo ancora giovane, ma può davvero diventare un giocatore cardine in una squadra che può giocarsela anche a livello internazionale. Io ci penserei due volte prima di andare via".