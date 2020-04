Altre bombe dalla Germania. Firmate ancora una volta Emre Can, che indirizza nuove parole pepate a Maurizio Sarri servendosi di un'intervista alla Bild. Ecco le sue dichiarazioni: "Sarri non mi ha mai dato una buona opportunità, ho vissuto momenti difficili. L'anno scorso ero parte importante della squadra, ho vinto lo scudetto e giocato bene in Champions League. La Juve è stato comunque un bel capitolo della mia carriera".