Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport ha così commentato le possibilità della Juventus di rimontare in ottica scudetto: ​"Molto dipende dalle altre, il distacco da Napoli, Inter e Milan c'è ma il dna Juve rende strane le occasioni in cui non lotta per il titolo. Ci sono ancora parecchi giocatori abituati a vincere e nel cuore ciò che serve c'è. Ma non basteranno sempre gare di sola grinta, ci vuole qualità di prestazioni e il gioco non è ancora quello di chi vince lo scudetto. Per segnare devi giocare bene. Speriamo sia solo una tappa per chiudere la crisi. Giusto non spendere troppo per i bilanci. Sostenevo ci volessero terzini, ma con Sandro, Danilo e Cuadrado non va male. In ogni caso, se chiedi alla Juve la Champions e poi la confronti con altre big europee, qualcosa in meno c'è. Mi pare più attrezzata l'Inter."