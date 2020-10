L'ex giocatore della Juventus e noto opinionista Massimo Mauro è stato intervistato da Tuttosport a proposito della Juventus attuale. Queste le sue parole sull'allenatore: "Può peccare d'inesperienza, ma con Agnelli, Nedved e Paratici in società e Buffon, Chiellini e Bonucci nello spogliatoio non dovrebbe avere problemi. Rispetto alla gestione Sarri, ora i giocatori sono più liberi di giocare senza essere ingabbiati in troppi schemi. Presuntuoso? Sì, ma tutti i grandi tecnici lo sono, come Mourinho e Guardiola.A Roma, per esempio, non era scontato schierare una squadra così sbilanciata. A me piace, anche se la squadra deve restare corta per non andare in difficoltà"."La Juve è riuscita a condurre un mercato all'insegna dello svecchiamento nonostante la crisi.hanno tutte le caratteristiche per imporsi in una grande squadra. Bernardeschi come Zambrotta? Assolutamente sì,E poi Alex Sandro non mi convince. Frabotta non è male, lui è McKennie hanno mostrato buona personalità. Arthur sa gestire meglio il pallone rispetto a una classica mezzala come Bentancur."."Vedo la Juve favorita sull'Inter perché ha dimostrato di saper gestire meglio i momenti di difficoltà.Lazio, Milan, Napoli e Roma stanno due gradini sotto.perché City, Liverpool, Real e Barça sono meno forti".