Le parole, in occasione della presentazione, dell'ex Juve Giacomo Vrioni, passato in MLS al New England Revolution:



"Sono entusiasta di iniziare questo prossimo capitolo della mia vita e della mia carriera a Boston e nella Major League Soccer con i New England Revolutions. Ho visto molti giocatori di talento venire dall'Europa e svilupparsi in MLS, motivo per cui credo che questo sia il momento giusto per fare questo passo nella mia carriera. Non vedo l'ora di incontrare presto tutti i miei nuovi compagni di squadra, gli allenatori e i tifosi di New England".