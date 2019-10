L'ex difensore della Juventus Frederik Sorensen ha parlato del passato in bianconero ai microfoni di TuttoCalcioNews: "All’epoca in cui Paratici mi notò era lo scout della Sampdoria. Quell’estate si trasferì insieme a Delneri e Marotta alla Juve e chiaramente ha proseguito il lavoro che stava svolgendo a Genova. Quindi il mio arrivo in bianconero è avvenuto un po’ per caso ed è coinciso col suo percorso: se Fabio fosse rimasto alla Samp, probabilmente sarei andato lì".