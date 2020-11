Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e attuale commentatore televisivo, intervistato lalaziosiamonoi.it parla di Andrea Pirlo, allenatore dei bianconeri: "Mi auguro che quella della Juventus con Pirlo sia una scommessa vincente. Sicuramente è una scommessa tosta, ma se Agnelli l'ha scelto è perché ha visto delle prerogative da vero allenatore. A me piace, sta crescendo, sta migliorando. Non ha avuto un precampionato per fare esperimenti, viene criticato ora ma è normale che faccia degli esperimenti".