Dino Zoff, ex portiere della Juventus per ben 11 stagioni consecutive, ha parlato della disastrosa prestazione di Udine di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, dopo i due gravi errori che hanno permesso ai friulani di Gotti di rimontare i due gol, è finito nel mirino della critica e molti sostenitori della Juve vorrebbero vedere Perin tra i pali nella prossima sfida contro l'Empoli. Tuttosport riporta così il pensiero dell'ex estremo difensore campione del Mondo nel 1982:



"E’ la prima partita, non significa nulla. Sono cose che possono succedere a tutti. Szczesny è sempre stato e resta un bravo portiere".