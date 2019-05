Inzaghi tiene banco, è sulla bocca di tutti. L'allenatore della Lazio da più parti è considerato l'erede di Allegri alla Juventus, se non dovesse arrivare un mister di caratura internazionale. Tra gli allenatori italiani, sembra in pole position. La pensa così anche l'ex Juventus Sergio Brio, commentatore e opinionista, che a Domenica Sport sulle frequenze di RadioRai 1 ha ragionato: "Se la Juventus, come mi arriva, non riuscirà ad assicurarsi un allenatore top del panorama europeo, virerà su un giovane talento italiano. In quest'ambito il nome prescelto è quello di Simone Inzaghi. Non ha fatto la conferenza? Beh, aggiungiamoci anche da quanto traspare dai bianconeri il nome pronto c'è, ma non sarà annunciato prima della fine della stagione. È qualcuno ancora impegnato, come lo è l'attuale tecnico della Lazio. Secondo me, terminato il campionato, la Juventus annuncerà Simone Inzaghi".