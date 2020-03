L'ex Lazio Keita Balde dichiara amore al Monaco. Il senegalese in questa stagione ha messo a segno 4 reti e assist con la squadra francese, giocando poco più di 800 minuti in 21 apparizioni. La sua permanenza in Francia non era così scontata: è stato accostato ad alcune squadre, ma alla fine è rimasto in Francia. Anche perché si trova molto bene, come racconta lui stesso: "Sto molto bene al Monaco! Mi piacciono le persone che lavorano qui. Mi piace la squadra, mi piace il club, mi piacciono i tifosi e la città, sto bene qui. Se mi chiedessi dove vorrei andare domani, non sarei in grado di risponderti. Non avevo nemmeno notato che fosse finito il mercato invernale".