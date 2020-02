La Lazio gode di un importante fattore mentale: contro l'Inter può giocare a mente sgombra, senza obblighi. La pensa così l'ex Bruno Giordano, ai microfoni di Radiosei: "Noi abbiamo più spensieratezza, loro sono obbligati a vincere. L'Inter dopo tutto quello che ha speso mira allo Scudetto. Per la Juventus un pareggio diventa un dramma. La Lazio è stata brava, ha meno partite da giocare e ci deve provare fino alla fine. Sono situazioni che capitano una volta nella carriera di un calciatore, se stai ballando devi farlo fino alla fine. Le ultime prestazioni parlano di una Lazio e di un Inter migliori della Juventus. Necessario pensare partita per partita e sfruttare le occasioni che capitano, se non ci si arriva con l'aspetto tattico bisogna farlo con il cuore. Parma? Tutti vorrebbero vincere dopo una manciata di minuti, invece è normale soffrire fino alla fine. Sono poche le partite che riesci a chiudere subito, ma la bellezza è anche quella".