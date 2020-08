Ieri il record di contagi per la Romania: il totale dei morti per Covid-19 sale a 2807. Da una settimana l’infezione ha colto anche Cristiano Bergodi, mai stato, fortunatamente, in pericolo di vita. L’ex difensore laziale allena l’Universitatea Craiova. “Sono ancora in ospedale - racconta nell’edizione odierna de Il Messaggero -, però il quadro clinico migliora alla grande. Considerata la polmonite bilaterale, sto bene, in giornata dovrebbe arrivare il risultato del nuovo test, spero sia negativo. Il virus mi è arrivato dal team manager, è stato il primo ad averlo, lavorandoci a stretto contatto era quasi inevitabile riceverlo”.