L'ex Lazio Scaloni investito mentre era in bicicletta. La notizia arriva dalla Spagna, e ha fatto tremare tutti gli appassionati di calcio: l'ex terzino di Lazio e Atalanta - e attuale CT dell'Argentina – Lionel Scaloni è stato investito a Maiorca. Una vettura, in retromarcia, lo ha travolto, Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi e l'allenatore è stato trasportato all'Ospedale Son Espases di Maiorca, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.



SCALONI INVESTITO - L'ultimo aggiornamento parla di condizioni meno gravi di quanto specificato all'inizio, non dovrebbe essere in pericolo di vita, secondo quanto riporta il bollettino dell'ospedale: "Ha sofferto un trauma facciale, diverse contusioni e molte abrasioni”.