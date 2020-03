L'ex Lazio Gigi Casiraghi tra i peggiori acquisti del Chelsea. In una speciale classifica di Football.London, Casiraghi figura tra Del Horno, Jarosik, Bogarde, Borini, Sinclair: quelli che, con i Blues, hanno fatto flop.



FLOP CASIRAGHI - L'ariete, che a Roma invece viene ricordato con affetto, a Londra "viene pagato tanto e segna poco". Per descrivere l'impatto viene accostato a Fernando Torres, o Shevchenko. Il suo acquisto, importante per l'epoca, non ha avuto il rendimento sperato: dopo i fasti di Juventus e Lazio solo 10 presenze e 1 gol. Un epilogo sfortunato di carriera, con 4 operazioni per gli infortuni e la decisione di appendere gli scarpini al chiodo.