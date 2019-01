L'ex Lazio sul tetto d'Australia. Chris Oikonomidis, ex Primavera Lazio, poi transitato alla Salernitana e tornato in patria, viene celebrato dai media locali. 6 gol in 8 partite con il Perth Glory, "uno dei talenti più brillanti", ora si gode la nazionale australiana, di cui è una delle promesse più interessanti in vista della Coppa d'Asia. "Precoce talento, determinato", "una delle promesse più importanti, del calcio australiano", alla Lazio, ricorda Oikonomidis: " se la squadra non riusciva a vincere non uscivamo per una settimana dal centro sportivo. Ne ridiamo ora, è ridicolo". Ora la sfida in Nazionale, per dimostrare di essere un talento importante.