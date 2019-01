Nel 1998 è passato al Manchester United, è diventato un pilastro dei Red Devils dopo essere stato il difensore più costoso del mondo, grazie al suo passaggio dal Psv Eindhoven. 3 anni in Premier, poi il passaggio alla Lazio in Serie A. Il club biancoceleste, va in difficoltà, Stam può essere ceduto.



LA RIVELAZIONE - E l'ex roccioso difensore olandese ha rivelato al podcast "Sky Sport News Transfer Talk" che il suo trasferimento sarebbe stato in un club del tutto diverso rispetto al passato, pur nella stessa città da cui veniva: "Una volta mi ha chiamato Keegan. Penso fosse il mercato invernale, il Manchester City voleva comprarmi. La chiamata durò circa venti minuti. Mi ha spiegato quello che pensava e cosa voleva fare, cosa aveva saputo di me dallo United e cosa avrei fatto. Erano molto interessati a riportarmi a Manchester". Ma Stam non accetta: "Veramente non sarei potuto andare, ero tentato, ma non potevo. Mi ha chiamato, conosco Keegan come persona, ma non avrei mai potuto trasferirmi al City". Poi il passaggio al Milan, infine l'Olanda, dove ha chiuso la sua carriera.