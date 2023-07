L'Adana Demirspor ha chiuso il colpo Nani. L'ex calciatore di Manchester, Lazio e Venezia ha trovato l'accordo per il trasferimento in Turchia e sbarcherà nelle prossime ore a Istanbul per svolgere le visite mediche e mettere la propria firma sul contratto.



La punta portoghese, svincolato dopo l'esperienza al Melbourne. È stato voluto fortemente da Patrick Kluivert, DS del club e dal presidente in prima persona.