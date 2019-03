Felipe Anderson al Real Madrid, si può fare? In Inghilterra continuano a rilanciare l'indiscrezione: da Sky Sport UK arrivano conferme, sul taccuino di Perez c'è anche l'ex Lazio. Il brasiliano è reduce da una buona stagione al West Ham, ha fatto bene in Premier League, e sarebbe appena dietro, in ordine di preferenza, rispetto ad Eden Hazard, con un prezzo totalmente diverso. Zidane vuole rifondare la Casa Blanca, e sta pensando di ripartire dall'entusiasmo dell'ex esterno biancoceleste. Felipe costa 40 milioni di euro, il Chelsea per Hazard ne chiede almeno 100: Felipe Anderson al Real Madrid, si può fare.