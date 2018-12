Felipe Anderson, dalle stelle alle critiche feroci. L'ex esterno della Lazio in Inghilterra sta trovando continuità e rendimento: una sua doppietta ha deciso la trasferta contro il Southampton, trascinando i suoi in classifica. Peccato che gli Hammers abbiano poi dovuto piegare la testa contro il modesto Burnley, in piena zona retrocessione: una cocente sconfitta per 2-0, senz'appello.



FELIPE - E al centro delle critiche è finito proprio Felipe Anderson. Come riporta "foreverWestHam.com", i tifosi sui forum hanno definito la sua prestazione "orribile", la "peggiore tra tutte quelle viste sul terreno di gioco", "silenziato", "non è ancora arrivato a Burnley", "umiliato da Phil Bardsley", "Anderson e Perez c'erano oggi?". Una pioggia di critiche dopo una sconfitta bruciante.