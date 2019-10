Lunga intervista di Felipe Anderson, ex Lazio, sul sito ufficiale del suo club, il West Ham. Dall'infanzia all'inizio della sua carriera in Brasile, Felipe si racconta. Alla Lazio ha imparato tanto: "In Italia ho imparato la tattica e questo mi ha aiutato molto. È difficile quando arrivi qui in Inghilterra, perché ogni squadra ha molta qualità e i giocatori sono così bravi, ma visto che ho imparato molta tattica per cinque anni in Italia è andato tutto bene. Se fossi arrivato direttamente dal Brasile, penso che avrei impiegato più tempo ad adattarmi, perché il ritmo qui è così intenso. In Brasile è molto lento, in Italia a metà strada e qui veloce Quindi, dopo l'Italia, la Premier è perfetta".