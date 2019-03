Gascoigne apre un negozio, e ci sarà da scommettere che i clienti ne vedranno delle belle. Anche perché, in vendita sullo store online, ci saranno i suoi cimeli. L'ex stella della Lazio Paul Gascoigne è celebre per i suoi scherzi e le sue idee geniali dentro e fuori dal campo: il periodo nero sembra essere alle spalle, vuole provare a ripartire. L'annuncio arriva su Facebook: su eBay sarà possibile acquistare magliette da gioco, vecchie storiche fotografie, scarpini personalizzati e firmati da Gascoigne stesso. Non solo, ovviamente ci sono anche le sue "gesta" più famose: Tra gli articoli presenti anche un'immagine firmata che mostra il difensore di Wimbledon Vinnie Jones che, nel 1988, lo afferra in un punti non convenzionale. Un vero e proprio cimelio, che gli appassioati del vulcanico fantasista inglese apprezzeranno di certo.