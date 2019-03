Federico Marchetti non molla. L'ex portiere della Lazio ha difeso i pali biancocelesti per 5 stagioni, poi è finito piano piano nel dimenticatoio. Ha provato a ripartire dal Genoa, in estate, subito titolare: piano piano ha perso il posto, l'ennesima sfida che racconta a Football Opinion: “Non ho mollato mai, ho tenuto testa al vento, ancora una volta contrario, cambiando la direzione delle vele e impegnandomi sempre al massimo. Il sogno non si ferma se tu continui a crederci e a lottare per farlo proseguire”. Il futuro dell'ex Lazio Federico Marchetti non è ancora scritto: “Cosa vedo davanti a me a 36 anni? Continuo a vedere calcio. È il mio lavoro, la mia passione e continuo a crederci, nonostante tutto. So di poter ancora stupire. Ed è quello che voglio fare!”.