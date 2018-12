L'ex Lazio Onazi è stato operato con successo, dopo la rottura del tendine d'Achille, rimediata nel match tra Trabzonspor e Rizespor di domenica scorsa. Il centrocampista nigeriano, uno dei protagonisti dell'ultima cavalcata Champions biancoceleste, non sa ancora quando potrà tornare a giocare. In Nigeria non sono certi che sarà in campo contro le Seychelles, il 22 marzo 2019, gara valida per la qualificazione alla Coppa d'Africa. In Turchia Onazi è titolare inamovibile: ha giocato 16 partite su 17 in questa stagione, in cui il Trabzonspor è al secondo posto. I problemi al tendine d'Achille ne hanno pregiudicato le prestazioni, tanto da rendere necessaria l'operazione.