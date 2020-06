L'ex Lazio Pedro Neto sta esplodendo in Inghilterra. L'ala portoghese, ceduta al Wolverhampton in estate, ha segnato il suo quinto gol stagionale al volo, in maniera spettacolare, attirando i riflettori. E l'attaccante ha raccontato il suo momento: 'Durante il lockdown mi sono allenato più duramente di prima. Quel gol è stato un bel modo di ripartire dopo questi mesi complicati". Al suo arrivo dalla Lazio non è stato accolto come un grande acquisto, ma si è dimostrato inlaziovece importante per la squadra: " , così ho provato a dimostrare cosa so fare, e lavoro ogni giorno duramente per fare del mio meglio per questo club".