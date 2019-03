Maradona attacca l'ex Lazio Scaloni. "El Pibe de Oro", come al solito, non risparmia bordate per il ct dell'Argentina. Spesso il commissario tecnico di turno viene bersagliato dagli strali del 10 argentino, stavolta è il turno dell'ex terzino della Lazio. A Maradona non va giù la mancata convocazion del "Kun" Aguero: "Il ritorno di Messi mi tranquillizza perché cominceremo a vedere un buon calcio: ma non ha portato Aguero! Ha detto che lo guarda, lui è il centravanti del City: Scaloni vive in un convento o non ha la televisione? Non può nemmeno dirigere il traffico. Nella mia squadra non lo voglio, non era nemmeno un buon giocatore: menava e basta".