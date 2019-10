La sua avventura è iniziata con Keita Balde Diao, ora al Monaco, poi le due strade si sono divise. Dal 2012, anno del suo arrivo a Roma, Mamadou Tounkara non è mai riuscito a ripercorrere la strada del suo "gemello" ex Barcellona. Ora è legato alla Viterbese, ma ripercorre il suo passato.



INZAGHI MENTORE - Ha un rapporto speciale con Simone Inzaghi, a La Gazzetta regionale lo racconta:"Spero che centrino l’obiettivo Champions League, se lo meritano. Auguro tutto il bene a mister Inzaghi. Per me è stato come un padre, mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere. Sono rimasto in ottimi rapporti con tutto l’ambiente biancoceleste. Ringrazio sempre la società con tutto il cuore, è stata la mia casa per quasi 8 anni. Spero un giorno di tornare, mai dire mai. Adesso sono concentrato su questa avventura, nuove finestre che si aprono, la vita continua”.