Sven Goran Eriksson vuole tornare di nuovo in pista. E vuole farlo in Polonia. L'ex allenatore della Lazio scudettata da poco ha terminato il suo incarico con la nazionale delle Filippine, e avrebbe già inviato al sua candidatura. Come riporta il giornalista di Przegląd Sportowy, Robert Błoński, Eriksson sarebbe pronto a sedere sulla panchina del Legia Varsavia.



EX LAZIO IN POLONIA - Il tecnico svedese era già stato vicino al Legia nel 2010: ai tempi il suo nome finì per essere rifiutato, dal momento che la squadra già aveva la sua guida tecnica. Da gennaio 2019, terminato il suo incarico con le Filippine, Eriksson è in cerca di una nuova sfida. Il suo arrivo in Polonia, per ora, appare improbabile, le quotazioni dell'ex Lazio non sono altissime.