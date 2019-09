Beppe Signori non ci sta, e rinuncia alla prescrizione. L'ex attaccante leggendario della Lazio vuole uscirne del tutto 'pulito', come riporta Piacenza24. Signori è accusato di aver alterato un match del 2010.



SIGNORI RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE- Vuole difendersi, Signori, chiede l'assoluzione per quanto riguarda il match tra Piacenza e Padova, finita in pareggio. Secondo l'accusa il risultato sarebbe stato determinato dall'ingerenza di Signori e altre 4 persone. L'ex Lazio nel 2012 è stato radiato dal calcio, dopo la sentenza della Giustizia Sportiva. Ha ammesso di aver scommesso, ma mai di aver alterato il risultato delle partite.